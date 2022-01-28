Макрон ждет конструктивных решений от телефонных переговоров с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон ждет конструктивных решений от телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе разговора будет обсуждаться «ситуация в целом», а также будет «предпринята попытка понять перспективы» и получить разъяснения по различным вопросам, в том числе тем, которые обсуждались на встрече с Олафом Шольцем во вторник. Недавние американо-российские переговоры относительно ситуации вокруг Украины не дали каких-либо явных результатов.

Тем временем представитель США при ООН запросила открытую встречу Совбеза по этой теме 31 января, Пентагон анонсировал поставку нового пакета военной помощи Киеву, а глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в случае вторжения России на Украину ЕС рассматривает варианты заблокировать газопровод «Северный поток-2» и отключить Россию от глобальной системы межбанковских платежей SWIFT.

В российском МИДе незадолго до этого назвали недопустимой саму мысль войны с Украиной, после чего рубль резко укрепился к доллару и евро.