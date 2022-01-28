Съезд правящей партии Казахстана рассмотрит вопрос об избрании председателя. Ожидается, что им станет действующий президент республики.

Возглавлявший крупнейшее политическое объединение страны более 20 лет Нурсултан Назарбаев сам выступил с предложением сменить лидера. Это произошло еще в ноябре прошлого года. При этом после январских протестов в Казахстане Назарбаева и его родственников стали смещать с важных государственных должностей. Следуя этому курсу, накануне сенат предложил не согласовывать с первым президентом основные направления внешней и внутренней политики и поддержал закон о сокращении его полномочий.

Назарбаев предлагал передать пост председателя правящей партии «Нур Отан» нынешнему главе государства Косым-Жомарту Токаеву. В середине января первый президент Казахстана подтвердил свое намерение и отметил, что Токаеву принадлежит вся полнота власти.

Решение о новом лидере партии в праве согласовать только съезд. Он пройдет сегодня в онлайн-формате. Помимо вопроса о выборе председателя, будут рассмотрены и изменения в ее уставе.

Пост главы правящей партии оставался последним из значимых у Назарбаева, после того как его убрали с должности руководителя Совета безопасности Казахстана.