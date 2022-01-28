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09:10, 28 января 2022

Власти Чечни, как пишет «Новая газета», объявили угрозой номер один в республике Telegram-канал АДАТ

Власти Чечни, как пишет «Новая газета», объявили угрозой номер один в республике Telegram-канал АДАТ. Именно с этим издание связывает арест Заремы Мусаевой, чей сын рассказывал о пытках силовиков в республике.

Спецоперации против чеченцев разного пола и социального положения, которые прошли в этом месяце, «Новая газета» называет беспрецедентными. Помимо Чечни их провели в Нижнем Новгороде, Астраханской области и Ставрополье. Издание допускает, что действия силовики согласовали с МВД России. Главной угрозой для властей Чечни стал Telegram-канал АДАТ, власти Чечни подозревают, что за ним стоит юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев, сын Заремы Мусаевой, задержанной в Нижнем Новгороде. Сейчас она в изоляторе Грозного, ее обвиняют в нападении на полицейского.

Янгулбаев рассказал в сети о многочисленных родственниках — как по линии отца — отставного судьи — так и матери, а также других людях, задержанных в Чечне в конце прошлого года. Это стало последней каплей, после чего власти стали масштабно преследовать тех, кто причастен к Telegram-каналу, пишет «Новая газета». Она отмечает, что всего за полтора года канал АДАТ стал одним из главных источников проверенных новостей из республики, поскольку поднимает темы, о которых в Чечне говорить запрещено. Возможно, о масштабной спецоперации чеченских силовиков в других регионах никто бы не узнал, но в Нижнем Новгороде спецоперация дала сбой, поскольку отцом юриста правозащитной организации оказался обладающий неприкосновенностью федеральный судья Сайди Янгулбаев, пишет газета.

Ранее Рамзан Кадыров у себя в Telegram-канале написал, что всю семью Янгулбаевых «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй».


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