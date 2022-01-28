Медведев: В России, в отличие от США, недопустимо свободное ношение оружия

По его словам, у американцев «это в крови, так сказать, с известных времен». В России же это может быть «просто опасно».

«Здесь тоже нужно исходить в том числе из культуры и представлений наших людей. Американцы гордятся своим правом на ношение оружия. Это у них в крови, это еще, так сказать, с известных времен. У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно», – считает Медведев.

Он добавил, что в США количество преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия, гораздо выше, чем в России.