Медведев: представления о некоторых моральных аспектах отличаются в Москве и на Кавказе

Зампред Совбеза РФ прокомментировал сообщения о возбуждении уголовных дел за шутки и фото на фоне храмов. По его словам, реакция властей должна быть умной и соразмерной нарушению.

«Попытки навязать, допустим, те или иные ценности, неважно какие, вот таким образом ведут к очень тяжелым последствиям и, как правило, сопровождаются различного рода столкновениями, конфликтами и даже просто национальными стычками. Этого ни в коем случае нельзя допустить в нашей стране. Поэтому реакция должна быть разная, но она должна быть соразмерная, и она должна быть умная. Это очевидно», — сказал Медведев.

Он добавил, что должны учитываться различия в представлении о границах возможного в разных регионах России, при этом не нужно ничего навязывать.