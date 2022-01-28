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08:08, 28 января 2022

Белорусский руководитель Александр Лукашенко выступит с обращением к парламенту и населению

По крайней мере, часть послания, по словам самого Лукашенко, будет посвящена истории республики, в частности периоду обретения независимости. Но главной темой все же станет предстоящая конституционная реформа. По мнению наблюдателей, переписывая основной закон страны и предлагая гражданам поддержать на референдуме поправки (всего их около сотни), Лукашенко намерен решить сразу несколько задач.

С одной стороны, перед руководителем, который уже больше четверти века правит Белоруссией, стоит задача остаться во власти. С другой – Лукашенко, возможно, захочет обрести легитимность, но не в качестве президента, а другом статусе, который будет наделен сверхполномочиями.

Голосование по новой белорусской конституции запланировано на 27 февраля


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