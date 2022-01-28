Медведев: низкий уровень вакцинации в РФ связан со сложившимся после 90-х неправильным отношением к прививкам

Он отметил, что во времена Советского Союза была обязательная вакцинация, которая ни у кого не вызывала вопросов. Сейчас же такого понимания нет. По мнению зампреда Совбеза, это связано с тем, что в 90-х вакцинация населения практически прекратилась.

«Из-за бедности, из-за слабости медицины вакцинирования не было, и у целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо это просто необязательно. И вот это, мне кажется, плохо», – подчеркнул Медведев.

Он добавил, что на сегодняшний день задача просвещения в этой сфере носит исключительно важный характер, поскольку люди должны понимать важность вакцинации.