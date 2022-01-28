Медведев: Противники вакцинации имеют право на собственное мнение, но должны понимать, чего не стоит говорить публично

По словам зампреда Совбеза РФ, иногда даже люди, имеющие медицинское образование, «несут такую пургу, что становится грустно».

Он отметил, что высказывание мнения, пусть даже публичное, не является основанием для юридической ответственности. Но за распространение заведомо ложной информации должна быть ответственность.

«И такая ответственность установлена, и, насколько я знаю, она даже в некоторых случаях применялась. Все остальное, что относится к категории «мнения», — ну мнения и мнения, но все равно нужно, что называется, фильтровать то, что говоришь», – отметил Медведев.