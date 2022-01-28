Медведев считает, что в России нет смысла вводить локдаун

По словам зампреда Совбеза РФ, новый локдаун может быть оправдан лишь в случае появления нового крайне опасного штамма коронавируса. Сейчас, даже несмотря на всплеск заболеваемости, смысла в ведении ограничений нет.

Медведев подчеркнул, что в начале пандемии локдаун был нужен, чтобы понять, как бороться с новой инфекцией. «У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе», – заявил он.

Зампред Совбеза добавил, что невозможно запереть всех людей в своих квартирах на две недели, контакты между людьми необходимы, передает РИА Новости.