Власти Китая согласились на визит верховного комиссара ООН по правам человека в Синьцзян после Олимпийских игр

Поездка состоится, если она будет «дружественной», а не будет оформляться как расследование, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники. Ранее США обвинили власти Китая в геноциде уйгуров. Правозащитники также заявляли, что Китай нарушает права меньшинств, включая массовые задержания и пытки.

Пекин отрицает все обвинения и называет такую политику необходимой для борьбы с религиозным экстремизмом.

Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ведет переговоры с Китаем о визите с сентября 2018 года.