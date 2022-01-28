Японское медучреждение Hibiya Kokusai Clinic представило план доклинических испытаний вакцины «Спутник V»

«Сделали акцент на преимуществах российских аденовирусных вакцин и признании их авторитета в международном медицинском сообществе, который подтверждается многочисленными исследованиями и публикациями, в том числе в известном специализированном журнале The Lancet», — говорится на странице посольства России в Японии в Facebook.
2022-01-28T05:01:50+03:00
2022-01-28T05:01:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:01, 28 января 2022
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