Более половины опрошенных россиян могут представить свою жизнь без интернета

В то же время около половины опрошенных отметили зависимость от Всемирной паутины. 27% опрошенных сказали, что могут прожить без интернета весь день, 12% — несколько часов, 4% — менее часа, передает ТАСС со ссылкой на исследование «СберСтрахование» и Rambler&Co.

Каждый десятый респондент ответил, что проводит в интернете почти все время, а каждый пятый — 1-2 часа. В 40% случаев россияне пользуются интернетом, чтобы узнать новости или информацию. И только в 3% случаев интернет нужен людям для того, чтобы оформить онлайн-заказ или познакомиться с кем-то.

В опросе приняли участие более 14 тысяч человек.