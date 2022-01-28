Reuters:Соратница Алексея Навального из Мурманска Виолетта Грудина покинула Россию

По ее словам, сделала она это ради безопасности своего сына. Как именно ей удалось уехать из России под подпиской о невыезде, она не сообщила, ответив лишь, что это было крайне неудобно и заняло несколько дней. Тем временем Грудину объявили в розыск.

В прошлом году Грудину, которая пыталась баллотироваться в городской совет Мурманска, на время выборов принудительно госпитализировали в инфекционную больницу якобы с подозрением на коронавирус, а после выписки завели сразу два уголовных дела – о неоднократном нарушении правил поведения на митингах и об угрозе массового заражения.