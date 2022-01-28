Россия требует немедленно вывести из Сирии иностранную военную силу, так как США не справляются с террористами

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что в районах Сирии, где «США воруют нефть», разворачивается экологическая катастрофа. Он отметил, что ООН не дает этому никаких оценок. Также Полянский добавил, что Россия крайне встревожена возможными неизбирательными ударами американских ВВС, после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения.