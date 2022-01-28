Байден — Зеленскому: США и партнеры готовы «решительно отреагировать» в случае эскалации ситуации на Украине

Джо Байден также отметил, что США рассматривают возможность выделения дополнительной макроэкономической помощи Украине и подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в «нормандском формате». Телефонный разговор президентов состоялся 27 января.