Байден — Зеленскому: США и партнеры готовы «решительно отреагировать» в случае эскалации ситуации на Украине

Джо Байден также отметил, что США рассматривают возможность выделения дополнительной макроэкономической помощи Украине и подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в «нормандском формате». Телефонный разговор президентов состоялся 27 января.
2022-01-28T01:28:06+03:00
2022-01-28T01:28:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:28, 28 января 2022
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