Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

Об этом сообщили в погранслужбе Киргизии.

Также страны договорились о об отводе каждой из сторон дополнительных войск, стянутых к границе, об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана и совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кригизии и Таджикистана приграничных районов.

Накануне погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.