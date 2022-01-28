Рамзан Кадыров ответил Госдепу США, что не имеет полномочий задерживать или освобождать людей

Претензии к нему исходят от страны, которая сама массово и систематически нарушает права человека по всему миру. Об этом написал глава Чечни у себя в Telegram.

Он отметил, что ожидал более толкового заявления, а оказалось, что авторы обращения Госдепа невежды, которые не разбираются в том, какие полномочия у главы субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются, а какие — нет. Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить, — добавил Кадыров.