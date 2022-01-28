Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером США Джо Байденом

В ходе телефонного разговора они обсудили вопросы разрядки напряженности и возможность оказания финансовой поддержки Киеву.
Он также поблагодарил Байдена за продолжающуюся военную помощь Украине в виде присланного летального оружия.
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В ходе телефонного разговора они обсудили вопросы разрядки напряженности и возможность оказания финансовой поддержки Киеву.
Он также поблагодарил Байдена за продолжающуюся военную помощь Украине в виде присланного летального оружия.