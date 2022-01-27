Нуланд: «Северный поток — 2» будет остановлен, в случае вторжения России на Украину

США продолжают и дальше считать формат «нормандской четверки» лучшим для урегулирования кризиса в Донбассе, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Она отметила, что США понимают, что России нужно время на изучение письменного ответа. По ее словам, в нем содержатся указания на случаи нарушения Москвой суверенитета соседей.
2022-01-27T22:45:14+03:00
2022-01-27T22:45:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2971536-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:45, 27 января 2022
Загрузка комментариев...