Нуланд: «Северный поток — 2» будет остановлен, в случае вторжения России на Украину

США продолжают и дальше считать формат «нормандской четверки» лучшим для урегулирования кризиса в Донбассе, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Она отметила, что США понимают, что России нужно время на изучение письменного ответа. По ее словам, в нем содержатся указания на случаи нарушения Москвой суверенитета соседей.