Третья доза вакцины существенно повышает защиту от тяжелых последствий штамма «омикрон»

Об пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на Агентство безопасности здравоохранения Великобритании. По его данным, спустя шесть месяцев после второй дозы вакцины от коронавируса защита от смерти от последствий заболевания «омикроном» составляла около 60% у людей старше 50 лет, однако она увеличилась до 95% через две недели после введения третьей дозы компонента.