В Венесуэле не состоится референдум по вопросу об отставке президента Николаса Мадуро

В Национальном избирательном совете, который выполняет функции Центризбиркома, утверждают, что инициаторы не смогли собрать достаточное количество подписей. По данным властей, накануне их было собрано 42 тысячи, а нужно было больше 4 миллионов.
2022-01-27T22:06:33+03:00
2022-01-27T22:13:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:06, 27 января 2022
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