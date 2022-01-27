Акции Tesla обвалились на 8%

Это случилось после сообщения Илона Маска о переносе срока производства Cybertruck и других моделей: грузовика Semi и суперкара Roadster. Также он добавил, что эти модели вообще не будут производиться в 2022 году. Причиной стали проблемы с поставками комплектующих. Также Tesla не будет производить самую дешевую модель ценой в 25 тыс долларов.