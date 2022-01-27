МИД Грузии не планирует эвакуировать дипломатов из посольства в Киеве

Об этом заявил глава ведомства Давид Залкалиани. Он обсуждал этот вопрос с украинским коллегой и заверил, что грузинские дипломаты не покинут Украину — посольство продолжит активную работу, передает его слова грузинский канал «Палитраньюс».



Залкалиани добавил, что украинская сторона положительно оценила решение грузинского МИД.