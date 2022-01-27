В Минске задержана гражданка России

Ее обвиняют в участии в протестах, передает правозащитный центр «Весна». В МВД сообщили, что у нее есть вид на жительство в Белоруссии. По предварительным данным, россиянку обвиняют по статье 342 УК Белоруссии «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».