В Минске задержана гражданка России

Ее обвиняют в участии в протестах, передает правозащитный центр «Весна». В МВД сообщили, что у нее есть вид на жительство в Белоруссии. По предварительным данным, россиянку обвиняют по статье 342 УК Белоруссии «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».
2022-01-27T21:07:21+03:00
2022-01-27T21:07:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:07, 27 января 2022
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