Число пострадавших из-за столкновений на границе Таджикистана и Киргизии возросло до 17

Из них 13 – это граждане Таджикистана, передает агентство Sputnik. Этим вечером погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками, по информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы, а причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
2022-01-27T21:03:54+03:00
2022-01-27T21:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 27 января 2022
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