Число пострадавших из-за столкновений на границе Таджикистана и Киргизии возросло до 17

Из них 13 – это граждане Таджикистана, передает агентство Sputnik. Этим вечером погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками, по информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы, а причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.