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20:55, 27 января 2022

Акции российских компаний сегодня резко выросли на фоне заявления МИДа о немыслимости войны с Украиной…

Акции российских компаний сегодня резко выросли на фоне заявления МИДа о немыслимости войны с Украиной. Ценные бумаги «Сбера» подорожали на Московской бирже на 7%, «Газпрома» — на 8%. Укрепился и курс рубля. Если накануне доллар был за 80, а евро – за 90, то теперь американская валюта снизилась ниже отметки 78 рублей, а евро – ниже 87.  


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