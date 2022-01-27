Акции российских компаний сегодня резко выросли на фоне заявления МИДа о немыслимости войны с Украиной. Ценные бумаги «Сбера» подорожали на Московской бирже на 7%, «Газпрома» — на 8%. Укрепился и курс рубля. Если накануне доллар был за 80, а евро – за 90, то теперь американская валюта снизилась ниже отметки 78 рублей, а евро – ниже 87.