Акции российских компаний сегодня резко выросли на фоне заявления МИДа о немыслимости войны с Украиной. Ценные бумаги «Сбера» подорожали на Московской бирже на 7%, «Газпрома» — на 8%. Укрепился и курс рубля. Если накануне доллар был за 80, а евро – за 90, то теперь американская валюта снизилась ниже отметки 78 рублей, а евро – ниже 87.
2022-01-27T20:55:16+03:00
2022-01-27T20:55:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2971516-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:55, 27 января 2022
Загрузка комментариев...