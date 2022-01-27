ФСБ отпустила задержанных в Ростовской области журналистов

Им выдали предупреждение о запрете на работу в пограничной зоне без специальных пропусков, сообщает издание Znak.com. Ранее трех журналистов погранслужба ФСБ задержала на границе России и Украины.



Ведомство сообщило, что журналисты опрашивали местных жителей о ситуации на границе и производили фотосъемку. Редакция Znak.com отметила, что на территории не было никаких обозначений о зоне, где можно работать только по пропускам.