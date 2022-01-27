WWF сообщил, что обнаружено 224 новых вида животных и растений

Они находятся в районах реки Меконг, которая протекает через Китай, Таиланд, Лаос и другие страны региона. В опубликованном списке WWF есть множество новых видов рептилий, земноводных и рыб. Новых растений обнаружено 155 видов. В списке есть только одно млекопитающее — примат.



Все виды были обнаружены в 2020 году.