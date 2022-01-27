Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе между странами

Он переговорил по телефону с секретарями Советов безопасности двух стран, сообщили в пресс-службе Организации договора о коллективной безопасности. Этим вечером погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками из-за перекрытой дороги между киргизскими городами. В ведомстве утверждают, что таджикская сторона применила гранатометы и минометы. По данным агентства «Sputnik», были ранены шестеро военных Таджикистана, погиб один мирный гражданин этой страны.