Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе между странами

Он переговорил по телефону с секретарями Советов безопасности двух стран, сообщили в пресс-службе Организации договора о коллективной безопасности. Этим вечером погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками из-за перекрытой дороги между киргизскими городами. В ведомстве утверждают, что таджикская сторона применила гранатометы и минометы. По данным агентства «Sputnik», были ранены шестеро военных Таджикистана, погиб один мирный гражданин этой страны.
2022-01-27T20:04:27+03:00
2022-01-27T20:04:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 27 января 2022
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