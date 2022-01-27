Госдеп обеспокоен ситуацией с похищением в Чечне родственников правозащитников

Властям США известно о десятках подобных случаев, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он добавил, что речь в том числе идет о задержаниях и в других регионах России, чтобы принудительно отправить задержанных в Чечню. Прайс также упомянул недавний случай задержания Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде.
2022-01-27T19:57:58+03:00
2022-01-27T19:59:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2971504-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:57, 27 января 2022
Загрузка комментариев...