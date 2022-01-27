Госдеп обеспокоен ситуацией с похищением в Чечне родственников правозащитников

Властям США известно о десятках подобных случаев, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он добавил, что речь в том числе идет о задержаниях и в других регионах России, чтобы принудительно отправить задержанных в Чечню. Прайс также упомянул недавний случай задержания Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде.