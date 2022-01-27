Журналисты, задержанные в Ростовской области, расспрашивали местных жителей о ситуации на границе России и Украины

Также они проводили фотосъемку, сообщает пограничная служба ФСБ. Журналистов задержали сегодня. Редакция Znak.com, в которой работает один из них, в своем заявлении сообщило, что они не пересекали границу. Издание также отметило, что, по его данным, на территории не было никаких обозначений о зоне, где можно работать только по пропускам.