Журналисты, задержанные в Ростовской области, расспрашивали местных жителей о ситуации на границе России и Украины

Также они проводили фотосъемку, сообщает пограничная служба ФСБ. Журналистов задержали сегодня. Редакция Znak.com, в которой работает один из них, в своем заявлении сообщило, что они не пересекали границу. Издание также отметило, что, по его данным, на территории не было никаких обозначений о зоне, где можно работать только по пропускам.
2022-01-27T19:33:01+03:00
2022-01-27T19:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 27 января 2022
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