Центробанк настаивает на запрете операций в России с криптовалютами

В ЦБ сообщили, что ознакомились с концепцией министерства финансов и имеют к ней ряд замечаний, передает ТАСС. На прошлой неделе регулятор предложил полностью запретить использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами. Минфин предложил свой вариант регулирования криптовалют без их запрета. Ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков.