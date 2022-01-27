Центробанк настаивает на запрете операций в России с криптовалютами

В ЦБ сообщили, что ознакомились с концепцией министерства финансов и имеют к ней ряд замечаний, передает ТАСС. На прошлой неделе регулятор предложил полностью запретить использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами. Минфин предложил свой вариант регулирования криптовалют без их запрета. Ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков.
2022-01-27T19:05:10+03:00
2022-01-27T19:05:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 27 января 2022
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