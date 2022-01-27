Протодиакон Андрей Кураев госпитализирован с симптомами коронавируса

Он сообщил «Интерфаксу», что врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Ранее о госпитализации Кураева сообщил иеромонах Дмитрий на своей странице в Facebook.



В 2020 году патриарх Кирилл временно запретил Кураеву проводить службы. В указе патриарха было сказано, что Кураев оскорбил память бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора, который умер от коронавируса.