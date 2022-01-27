В РФ выявлено свыше 1,9 тыс. опасных для экологии объектов, озвучила вице-премьер Виктория Абрамченко. «В текущем году обследуем 192 объекта. Их ликвидация улучшит качество жизни более 10 млн человек», — сказала она. Также сообщается, что к концу 2022 года в России должны завершиться работы по ликвидации 15 свалок и 10 опасных объектов накопленного экологического вреда. Наибольшее число «ядовитых территорий» в России выявили в Ставропольском (около 260) и Красноярском (более 170) краях.
2022-01-27T18:08:20+03:00
2022-01-27T18:10:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:08, 27 января 2022
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