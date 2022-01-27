В Нижнем Новгороде задержали трех подростков, которые планировали массовое убийство в школе
В Нижнем Новгороде задержали трех подростков 16-17 лет, которые планировали массовое убийство в школе в Канавинском районе несколько месяцев. Мотивом старшеклассников стала ненависть к людям. Нападение на педагогов и учеников школ планировалось с применением огнестрельного оружия. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Приготовление к совершению убийства более двух лиц»). Молодых людей направили в психиатрическую больницу для предварительного обследования.