Владимир Путин отверг идею полного запрета криптовалют в России

По словам источников издания Bloomberg, в споре Центробанка и Минфина глава государства поддержал министерство, которое предложило ввести регулирование криптовалют, чтобы предотвратить уход технологии из России. Накануне Путин попросил правительство и Центробанк прийти в этом вопросе к единому мнению



По данным Кембриджского университета, Россия является третьим по величине производителем криптовалют после США и Казахстана.