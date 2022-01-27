Изначально управление полиции округа Колумбия сообщало, что один из пострадавших погиб, но позднее эта информация была опровергнута, передает телеканал Fox News. Все пострадавшие находятся в больнице.
Улицы вокруг отеля перекрыты, полиция ведет расследование.
В Вашингтоне пять человек получили огнестрельные ранения после стрельбы в отеле
Изначально управление полиции округа Колумбия сообщало, что один из пострадавших погиб, но позднее эта информация была опровергнута, передает телеканал Fox News. Все пострадавшие находятся в больнице.