Комитет Госдумы по делам СНГ обсудит в начале февраля проект обращения к Путина о признании ДНР и ЛНР

Этот проект ранее внесла парламентская фракция КПРФ. Глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что комитет обратился ко всем фракциям для совместной работы над принятие заключения.



Также глава международного комитета Думы Леонид Слуцкий сообщил, что в составлении обращения принимают участие эксперты.