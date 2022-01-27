165 школ в 39 регионах РФ уходят на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Это 0,42% от общего количества школ в России:

— В Смоленской области с 26 января

— В Оренбурге с 28 января

— Школы Югры с 26 января

— В Новосибирской области с 31 января

— В Орловской области с 24 января

На 26 января в связи с карантином по коронавирусу и ОРВИ уже около 7% школьников обучаются дистанционно. За последние сутки на карантин закрылись 69 школ. При этом с 15 образовательных учреждений ограничения сняты. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечает, что, как только заболевание отходит, снова вводится традиционный режим обучения.