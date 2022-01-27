Днепровский суд оставил в силе пожизненные приговор экс-главе непризнанной ЛНР

Помимо Игоря Плотницкого, суд оставил без изменений решение в отношении его соратников, передает офис генпрокурора Украины. Все они признаны виновным в деле о катастрофе военного самолета Ил-76. Украинская сторона квалифицировала это как совершение террористического акта.