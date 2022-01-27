ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию провести «независимое» от ФСБ расследование отравления Навального

Парламентская ассамблея совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Россию провести «независимое» от ФСБ расследование отравления Алексея Навального. ПАСЕ призвала освободить политика из колонии по требованию ЕСПЧ и прекратить репрессии против политической оппозиции. В докладе ассамблеи отмечается, что 5 независимых тестов подтвердили, что оппозиционер был отравлен «Новичком».