ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию провести «независимое» от ФСБ расследование отравления Навального

Парламентская ассамблея совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Россию провести «независимое» от ФСБ расследование отравления Алексея Навального. ПАСЕ призвала освободить политика из колонии по требованию ЕСПЧ и прекратить репрессии против политической оппозиции. В докладе ассамблеи отмечается, что 5 независимых тестов подтвердили, что оппозиционер был отравлен «Новичком».
2022-01-27T16:54:18+03:00
2022-01-27T16:54:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:54, 27 января 2022
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