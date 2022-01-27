В МГУ сообщили, что формат обучения на каждом факультете будет определяться отдельно

В пресс-службе крупнейшего в России вуза опровергли информацию о том, что он может полностью перейти на дистанционное обучение. Новый семестр начнется 7-го февраля. В МГУ напомнили, что студенты уже несколько лет учатся в смешанном формате. Поточные лекции проходят дистанционно, а занятия в небольших группах – очно.
2022-01-27T16:37:55+03:00
2022-01-27T16:51:18+03:00
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16:37, 27 января 2022
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