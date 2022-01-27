Глава СПЧ полагает, что жена судьи из Чечни Зарема Мусаева после административного ареста окажется на свободе

По словам Валерия Фадеева, на данный момент ситуация с юридической точки зрения понятна. Фадеев отметил, что Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса. Между тем, правозащитники отмечали, что чеченские силовики увезли ее силой и даже не дали взять обувь и необходимые лекарства. При этом ее могли допросить по видеосвязи, а не везти из Нижнего Новгорода в Грозный.

Зарема Мусаева является матерью одного из критиков Кадырова, Ибрагима Янгулбаева. Глава правозащитного Комитета против пыток Игорь Каляпин сравнил это с захватом заложника. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Каляпина и журналистку Новой газеты Елену Милашину террористами.