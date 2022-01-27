Росфинмониторинг и ФСБ поддержали предложение Минфина о регулировании рынка криптовалюты в России

Согласно концепции ведомства, все операции с ней должны проходить через российские банки. Они же должны будут хранить данные о клиентах. Ранее Центробанк призывал полностью запретить производство и оборот криптовалюты на территории страны. Издание Bloomberg сообщало, что ЦБ предлагал ввести запрет по инициативе ФСБ.
2022-01-27T16:10:40+03:00
2022-01-27T16:43:51+03:00
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16:10, 27 января 2022
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