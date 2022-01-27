Росфинмониторинг и ФСБ поддержали предложение Минфина о регулировании рынка криптовалюты в России

Согласно концепции ведомства, все операции с ней должны проходить через российские банки. Они же должны будут хранить данные о клиентах. Ранее Центробанк призывал полностью запретить производство и оборот криптовалюты на территории страны. Издание Bloomberg сообщало, что ЦБ предлагал ввести запрет по инициативе ФСБ.