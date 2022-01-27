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16:05, 27 января 2022

Российское военное историческое общество поддержало идею учредить «День геноцида советского народа»

По словам директора организации Михаила Мягкова, этот день нужен, чтобы напомнить европейцам, «кто начал войну». Он сослался на то, что помимо немцев, против Советского Союза воевали «каратели» из Эстонии, Бельгии, Дании, Голландии и Норвегии.

Ранее организация бывших несовершеннолетних узников нацизма обратилась к Путину с предложением учредить День геноцида советского народа.


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