МИД РФ: последняя встреча контактной группы по урегулированию кризиса на Украине прошла безрезультатно

Однако в ведомстве ожидают, что следующие переговоры в Берлине помогут найти способы разрешить ситуацию, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Он считает, что без «так называемой помощи» Запада конфликт на Украине давно было бы урегулирован.



Саму мысль войны между Россией и Украиной Зайцев назвал неприемлемой.