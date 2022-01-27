«Я ноги вам переломаю!..», — Мэр Липецка Уваркина жёстко довела до директоров УК задачу по уборке дворов от снега

«Вместе с ГЖИ вы мне поднимите норматив! Вы занимаетесь бизнесом, дорогие мои! Вы покупаете друг у друга с понижающим тарифом! Поэтому даже не подходите ко мне и не стоните по поводу того, что у вас плохо! До тех пор пока будет продолжаться это… я не буду ни с вами, ни по отдельности разговаривать! Прекратите это делать! Займитесь делом! Тех, кто не гребет, а плывет, как кое-что плавает, я буду зачищать! Все до 11 часов дадите мне график работы ваших людей! И понесете за него ответственность!»
Аудиозапись прокомментировала сама градоначальница: «Однако после совещания УК взялись за работу». Уваркина пояснила, что в администрацию поступают многочисленные звонки на жалобы снег в дворах с многоквартирными домами.
Есть мат в видео 18+
Источник видео: Илья Данилов
* — признана в РФ экстремистской организацией и запрещена