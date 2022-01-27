Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал первый положительный тест на COVID-19 после прибытия на Олимпийские игры-2022 в Пекин. Второй тест на коронавирус он сдаст позднее 27 января. По правилам олимпийского комитета, положительно сдавших тест отправляют на изоляцию на 10 дней. Это уже второй случай заражения COVID-19 в команде.
2022-01-27T14:49:48+03:00
2022-01-27T14:49:50+03:00
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14:49, 27 января 2022
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