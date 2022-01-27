В Конгрессе больше всего говорят об Украине сенаторы-республиканцы
В Конгрессе больше всего говорят об Украине сенаторы-республиканцы (8 из 10 конгрессменов). Упоминания Украины или президента Зеленского в заявлениях Конгресса и сообщениях в соц. сетях растут из-за напряженной ситуации вокруг этой страны. Чаще всего упоминает в своих выступлениях Украину конгрессмен Роб Портман (республиканец от штата Огайо) — 151 раз за последний год. Всего за январь в Конгрессе было сделано около 1000 заявлений с упоминанием данной страны.