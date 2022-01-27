Москвичи с ОРВИ смогут получить аудиоконсультацию врача без посещения поликлиники и дистанционно открыть больничный

Приняты Указ Мэра и соответствующий приказ Депздрава Москвы. Это сообщает Оперштаб. Это сделано, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам.

Теперь у людей с симптомами ОРВИ есть три варианта действий, — отмечает сайт mos.ru: прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику; воспользоваться возможностью получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного; вызвать врача на дом, позвонив на линию 122 в случае, если требуется очная консультация и осмотр врача, но он не в состоянии посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания.